Rugby: presentato il 35° Torneo Ravano

Ieri sera nell’Auditorium dell’Acquario di Genova è stata presentata la trentacinquesima edizione del Torneo Ravano, che inizierà lunedi 13 maggio 2019 alla Fiera di Genova con la partecipazione di 12 Federazioni Sportive compreso il rugby.

Il Torneo Ravano – 26ma Coppa Paolo Mantovani è la manifestazione scolastica giovanile piu’ importante d’Europa ed anche quest’anno avrà come splendido scenario il Padiglione B Jean Nouvel come sede delle fasi finali che si concluderanno giovedi 23 maggio. Presenti al torneo oltre al rugby il calcio maschile e femminile, basket, volley, ciclismo, scherma, atletica leggera, vela, canottaggio, pallanuoto, tennis e per questa edizione sarà presentato anche l’hockey.

I numeri record di questa edizione con una rete di piu’ di 200 Scuole Primarie tra Liguria e Basso Piemonte, con 703 squadre (ottantadue per il minirugby), 508 educatori, con Paolo Ricchebono responsabile e organizzatore per quanto riguarda le attività del rugby. Ludovica Mantovani, principale dirigente della Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani, ha dichiarato di “essere molto commossa ed orgogliosa di presentare questa edizione con la grande novità di avere finalmente creato la stessa Fondazione, un obiettivo che ci eravamo dati da tempo e che permetterà al torneo di crescere non solo in termini numerici, ma anche al di fuori della Liguria. Il Ravano è ancora in grado di entusiasmare non solo i bambini, ma anche i grandi e quest’anno siamo riusciti a superare i numeri, già incredibili, della passata stagione; credo sia il miglior esempio di come lo sport sia un elemento chiave fondamentale per la crescita di questi piccoli atleti e siamo felici dare il nostro contributo con l’organizzazione di questo evento.”

Stamattina, intanto, martedì 16 aprile, al campo Fontanassa di Savona si svolgerà la prefase di qualificazione per le scuole della “Torretta”.