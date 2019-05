Calcio, UFFICIALE: il Bragno ha scelto il nuovo allenatore, è Massimo Robiglio

Il nome di Massimo Robiglio, fin dalle scorse settimane, sembrava essere in pole position per raccogliere l'eredità di Cristian Cattardico e alla fine sarà proprio l'ex allenatore della Santostefanese a guidare i biancoverdi nella prossima stagione sportiva.

Robiglio, già ex vice di Mario Benzi all'Acqui Terme, ha già allenato in provincia di Savona, portando il Pallare alla salvezza.

"Siamo convinti che Massimo - spiega il ds Roberto Abbaldo - possa proseguire il buon lavoro portato avanti in questi anni da Cattardico. Parliamo di un allenatore intelligente e capace di far giocare bene le proprie squadre, motivo per cui abbiamo riposto in lui la nostra fiducia. Come cambia il mercato del Bragno? La nostra intenzione è di confermare buona parte dell'organico, per poi integrarla a seconda delle richieste del nostro nuovo allenatore".