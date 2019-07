Motori e Beneficienza: la Effemme Autosport in aiuto dell'Aias Savona

Lo sport è da sempre sinonimo di solidarietà e beneficienza.

Per questo la Effemme Autosport, noto team di rally, esporrà la propria Peugeot 208 R2B alla Notte Bianca di giovedì a Savona per avvicinare i ragazzi portatori di handicap ad una disciplina di nicchia, dando loro la possibilità di fotografarsi all'interno di un abitacolo da competizione e di impugnare quel volante sognando di diventare un giorno veri campioni.

Fabio e Daniele Poggio, supportati dal bar "Da Basto", si impegneranno dunque a regalare un sorriso all'Aias Savona Onlus, come già avvenuto in passato. Ecco le loro considerazioni:

"Pensiamo che gli sport motoristici siano adrenalinici per chiunque in quanto originali e avremo il piacere di avvicinare il mondo dei rally a tutti quei ragazzi che hanno bisogno di un continuo supporto fisico ma anche morale. Schiereremo dunque la nostra vettura di punta, la Peugeot 208 R2B, per dargli la possibiltà di cimentarsi nei panni di un vero equipaggio, sperando di donargli un sorriso e un momento di serenità".