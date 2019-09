Teatro Moretti di Pietra Ligure gremito per la serata "Anche noi per Marco". E stasera la "partita del cuore"

Successo per la serata varietà "Anche noi per Marco", andata in scena ieri sera presso il cinema teatro Moretti di Pietra Ligure.

L'evento, patrocinato dal Comune pietrese, è stata l'occasione per raccogliere offerte da destinare all'acquisto della strumentazione Fes-Bike per Marco Centino, giocatore dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956, vittima di un grave incidente stradale nel giugno 2018: circa 1395 euro la somma raccolta nel corso dello spettacolo.

Durante la manifestazione, inoltre, è proseguita la vendita dei biglietti per la partita del cuore "Un gol per Marco" in programma questa sera, venerdì 13 settembre alle 20.30, allo stadio "Devincenzi" di Pietra Ligure: un appuntamento per il quale sono già stati staccati oltre 700 tagliandi.