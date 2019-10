Seconda Categoria. Vittoria e passaggio del turno di Coppa per la Vadese, Nicolò Paladin: "Campionato breve e pieno di insidie, sarà una bella lotta al vertice"

Poker di vittorie per la Vadese in Coppa Liguria di Seconda Categoria, gli uomini di mister Saltarelli superano per 6 a 0 il Sassello e centrano il passaggio del turno a punteggio pieno. E’ la festa del goal a cui partecipano Macagno con due centri, Mandaliti dal dischetto, Giannone, Tona e Nicolò Paladin. E’ proprio quest’ultimo ad intervenire ai nostri microfono, mostrando tutta la sua gioia:

“Abbiamo iniziato con il piglio giusto questa nuova stagione, ci siamo preparati al meglio e stiamo continuando a farlo in vista del campionato. Eravamo già nella passata stagione un bel gruppo, i nuovi innesti non hanno avuto alcun problema ad integrarsi e contando che sono giocatori di grande qualità ci stanno dando una grossa mano a noi giovani per crescere.”

Un campionato a 12 squadre, dove sarà importante non sbagliare: “Sarà un campionato molto breve” – conclude il terzino – “Noi non ci nascondiamo e proveremo a dire la nostra. Certamente non sarà un compito facile il nostro, visto che ci sono numerose squadre che si sono ben rinforzate come Mallare, Priamar e Santa Cecilia. Penso inoltre che anche il Sassello sarà della partita e non sarà certamente quello visto domenica scorsa.”