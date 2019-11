Calcio. Serie D, la webcronaca diretta di Casale-Savona

CASALE - SAVONA 0-0

21' altra buona trama offensiva dei biancoblù sull'asse Disabato-Siani, ma il giocatore ex Ravenna non riesce a dare forza al proprio tiro consegnando di fatto la sfera al portiere piemontese

18' grande azione manovrata del Savona con Disabato che serve Giovannini nel cuore dell'area di rigore, pallone colpito con la testa che termina alto di un soffio sopra la traversa della porta difesa da Rovei

13' ci prova Di Lernia su calcio piazzaato, Vettorel respinge con i pugni e concede il primo tiro dalla bandierina

8' fasi di studio con squadre abbottonate che cercano di coprire bene le varie zone del campo

3' Buglio si affida a un 4-2-3-1 con Coccolo nell'inedito ruolo di punta centrale, risponde De Paola con il tridente Giovannini-Siani-D'Ambrosio

1' è iniziata la sfida: giornata grigia e fredda a Casale, circa 600 spettatori sugli spalti, un centinaio i supporter giunti dalla riviera

Savona in completo giallo con il lutto al braccio in memoria dello storico capitano Valentino Persenda, morto proprio questa settimana all'età di 83 anni

Un minuto di raccoglimento prima del via per ricordare i tre vigili del fuoco tragicamente scomparsi in settimana nell'esplosione di Quargnano

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "N. Palli". Tra poco in campo Casale e Savona, match valevole per l'11^ giornata del girone A di Serie D. Ecco le formazioni delle squadre

CASALE (4-2-3-1): Rovei; Bianco, Villanova, Vecchierelli, Cintoi, Pinto, Coccolo, Poesio, Mair, Di Lernia, Mullici. A disposizione : Tarlev, Todisco, Graziano, Provera, Brugni, Miello, Lamesta, Lanza, Buglio. Allenatore : Buglio