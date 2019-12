Calciomercato. Prima uscita per il Savona: Matteo Buratto annuncia l'addio, lo aspetta il Cjarlins Muzane

E' terminata con un post su Instagram la breve avventura di Matteo Buratto al Savona.

Il centrocampista, uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo, ha infatti sancito la propria separazione dagli Striscioni.

Ad aspettarlo c'è il Cjarlins Muzane, società friulana che milita nel campionato di Serie D.

Non la notizia migliore per i tifosi del Savona, dato che l'uscita del regista di Sandonà di Piave potrebbe non essere l'unica da qui alle prossime ore.

