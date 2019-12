Calciomercato, San Filippo Neri. Stefano Primoceri non è più un giocatore giallorosso: "Peccato non aver mostrato tutto il potenziale"

L'apertura delle liste di trasferimento ha portato a inizio settimana le prime novità anche per la San Filippo Neri. La prima notizia arriva però in uscita, a causa della partenza di Stefano Primoceri dal club ingauno:

"Ringrazio tutta la Società San Filippo Neri per la stima e l'entusiasmo dimostratomi. Peccato non aver potuto dimostrare tutto il potenziale in campo ma conoscendo tutti i singoli giocatori della rosa posso dire che incideranno davvero in modo determinante in questo campionato.

A tutti loro un grosso in bocca al lupo!"

