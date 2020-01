Calcio, Savona. Scaramuzza apre il Bacigalupo per il Settore Giovanile: "Non entro nelle dinamiche tra il club e la Polisportiva Quiliano, ma questa è la casa biancoblu"

Il Savona non sembra davvero trovare pace, anche a livello di settore giovanile.

Le voci sull'estromissione dal "Picasso" di Quiliano del vivaio biancoblu hanno infatti trovato conferma.

Il tentativo di distensione avvenuto nel corso della Terza Commissione tra l'avvocato degli Striscioni, Fabio Sergi, e Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano, non ha di fatto avuto l'esito auspicato.

Il Settore Giovanile Del Savona, dopo le polemiche per il mancato pagamento degli emolumenti segnalato dalla Polisportiva, era di fatto rimasto senza una struttura di riferimento. Si utilizza l'imperfetto perchè i baby biancoblu torneranno infatti nella casa madre del Bacigalupo (il che non aiuterà il terreno di gioco a migliorare la propria condizione) come conferma l'Assessore allo Sport Maurizio Scaramuzza:

"Non entro nelle dinamiche di due soggetti privati - ha sottolineato Scaramuzza - ma confrontandomi con assiduità con le oltre 100 società sportive cittadine non potevo rimanere indifferente a quanto stesse avvenendo. Per questo motivo ho dato disposizione affinchè il Bacigalupo, la casa bianoblu, fosse aperto e disponibile per l'attività del Settore Giovanile. Il Savona, di cui il presidente Pastorelli si professa tifoso, si identifica con il suo stadio ed è corretto che il vivaio degli Striscioni possa usufruire dell'impianto cittadino".