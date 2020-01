Rugby: tornano in campo le prime squadre, non il Savona atteso dalla sosta

Ed eccoci dopo la pausa di fine anno alla ripresa dei campionati nazionali. In programma per la Serie A l’ultima giornata del girone di andata con la sfida del Carlini fra il CUS Genova, che non vince dal 27 ottobre 2019, e l’ ASR Milano. Sfida delicata e di grande importanza per i cussini genovesi costretti nelle ultime posizioni della graduatoria. La Pro Recco, proveniente da quattro esaltanti affermazioni con Milano, Alghero, Centurioni e Parabiago, sarà invece impegnata a Calvisano nell’altro difficile confronto con l’Accademia federale, attuale capolista del Campionato. Entrambe le squadre liguri puntano a cominciare il nuovo anno con una affermazione. Sempre dopodomani riprendono gli impegni anche nella Serie C Girone 1 con le due sfide casalinghe per l’Union Riviera, ad Imperia con il CUS Pavia, ed i cadetti della Pro Recco in gara con l’Amatori Genova. Ritornano in campo anche gli atleti delle squadre giovanili, femminili comprese, e la senior femminile del CUS Genova.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA/ANDATA) domenica

CUS Genova – A.S.R. Milano ( ore 15,00 Stadio Carlini/Genova arb. Simone Boaretto di Rovigo gdl Franchini/Giovanelli)

Accademia Ivan Francescato – Tossini Recco (ore 14,30 S.Michele/Calvisano arb. Elìa Rizzo di Cremona gdl Sgura/Chiappa)

ITINERA CUS Torino – TK Group VII Torino

Amatori Alghero – I Centurioni Lumezzane

Parabiago - Biella

CLASSIFICA: Accademia e VII Torino 32, Biella 30, Pro Recco 27, CUS Torino (*) 25, Parabiago 19, A.S.R. Milano 18, CUS Genova (*) ed Alghero 6, I Centurioni punti 2.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (IV GIORNATA/RITORNO) Domenica 14,30

Union Riviera – FEDERGARI CUS Pavia (Pino Valle/Imperia arb. Alessandro Torazza di Genova)

Cadetti Recco – Amatori Genova (Carlo Androne/Recco arb. Francesco Mirabella di Pisa)

Savona in sosta programmata

CLASSIFICA: CUS Pavia punti 24, Savona (**) 22, Amatori Genova (**) 10, Union Riviera (*) 9, Pro Recco/B (*) punti 0.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IX GIORNATA/ANDATA) Domenica 12,30

Como – FTGI Embriaci

IM Exchange Viadana – Kawasaki Robot Calvisano

Nordival Rovato – CUS Milano

Unione Monferrato – Tutto Cialde Lecco

CUS Torino – A.S.R. Milano

CLASSIFICA: Calvisano (*) punti 33, ASR Milano 31, Unione Monferrato 25, Rovato 22, CUS Milano 21, CUS Torino (*) e Lecco 15, Viadana 7, Embriaci 6, Como punti 3.

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (RECUPERO)

FTGI Marengo – FTGI Ligues2 (SABATO 11/GENNAIO 15,30 Comunale/Pasturana Arb.Alaimo)

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 14, Union Riviera (*) 9, Province dell’Ovest (*) e Ligues2 (*) 5, Marengo (**) punti 0.

UNDER 18 INTERREGIONALE GIRONE 1 LIVELLO II (I GIORNATA ANDATA) domenica 12,30

Franciacorta – Amatori Genova (ASO Stadium/Ospitaletto)

Parabiago – Biella

Ivrea – Velate

Junior Brescia – FTGI Ticinensis

UNDER 16 SPAREGGI REGIONALI/RITORNO

Biella – CUS Genova (SABATO 15,30 Stadio del Rugby Arb.Grosso) AND.7/28 METE 1/4

Collegno – FTGI Ligues1 (DOMENICA 11,00 Allende arb. Sibona) AND.7/31 METE 1/5

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA 12

Sabato ore 14,30 Campo Fontanassa di Savona (arb. Ermellino)

“ “ 15,00 Campo Denis Pieroni loc.Pieve/LaSpezia (arb. Catano)

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (II GIORNATA RITORNO) domenica

CUS Genova – Chicken CUS Pavia (ore 12,30 Carlini arb. Alice Torra di Milano)

Biella – Parabiago

CUS Milano – Lions Tortona

Monza in pausa

CLASSIFICA: Monza punti 32, CUS Pavia 25, CUS Milano 20, Parabiago 15, CUS Genova 10, Tortona 9, Biella 0.

ATTIVITA FEMMINILE UNDER 14/UNDER 16

Sabato ore 15,30 Campo Marco Calcagno di Cogoleto. (arb. Cassinelli/Grondona)

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 18

Vespe Cogoleto al raggruppamento (domenica ore 11,00) a Cusago.

(in foto da sin i due coach del CUS Genova GianLuca Sandri e Francesco Bernardini)