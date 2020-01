Calcio, Eccellenza. Imperia per la promozione, Finale per la salvezza: sfide incrociate al "Borel"

FINALE – IMPERIA 0-1 (7' Minasso)

7' IMPERIA AVANTI! Capra supera in velocità Szerdi, pallone in mezzo all'area per Donaggio che addomestica la sfera sul fronte opposto per Minasso che prende la mira e trafigge Porta.

1' squadre schierate in campo con le classiche divise giallorossa e nerazzurra, ed è subito il Finale con un colpo di testa di Rocca a conquistare il primo calcio d'angolo del match.

PRIMO TEMPO

Buongiorno a tutti i lettori di svsport.it e rivierasport.it da un assolato ma ventoso "Borel" di Finale Ligure.

Sfida dai molteplici argomenti quella che andrà in scena tra poco tra i padroni di casa e l'Imperia, il tutto nel segno degli incroci: quello delle due diverse sfide, per rimanere in categoria o per fare il tanto atteso salto, e quello dei tanti ex in campo quest'oggi, dalle panchine al campo.

Ecco le scelte dei due tecnici, con mister Buttu che deve rinunciare ad Odasso, squalificato come Virga tra i nerazzurri, e a Vittori, che partirà dalla panchina.

FINALE (4-4-2): Porta; P. Cavallone, Pastorino, De Benedetti, Szerdi; Faedo, Galli, Buonocore, Ferrara; Molina, Rocca.

A disposizione: Rossi; Godena, Gerundo, Intili, G. Cavallone, Boccardo, Vittori, Vernice.

Allenatore: P. Buttu

IMPERIA (4-3-3): Trucco; L. Carletti, Scannapieco, Ambrosini, Risso; Giglio, Sancinito, Martelli; Capra, Donaggio, Minasso.

A disposizione: Palmieri, M. Carletti, Sassari, Fazio, Dematteis, Nastasi, Manitto, Ferrara, Pellegrino.

Allenatore: A. Lupo







Arbitro: Pasquariello di Novi Ligure