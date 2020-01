Calcio, Promozione. Le vittorie di Veloce, Legino e Celle fanno suonare il campanello d'allarme

Il weekend da poco concluso ha visto l'exploit di tre squadre savonesi che avevano un bisogno assoluto di fare bottino pieno per rilanciare le ambizioni di salvezza. Tre successi, quelli di Celle, Veloce e Legino, che hanno "accorciato la classifica", allarmando le squadre che precedono.

Civette e verdeblù hanno superato rispettivamente Camporosso e Bragno portandosi a quota venti e risucchiando così Ventimiglia (22), Bragno e Ceriale (24) e Dianese&Golfo (25). Ma anche Praese (26) e Arenzano (27) devono evitare scivoloni che potrebbero rivelarsi pericolosi.

Il quadro risulterebbe meno preoccupante se le squadre peggio posizionate in griglia play out arrancassero. Ma non è così. Il Camporosso, uscito male dalla trasferta all’”Olmo-Ferro”, ne veniva comunque da due vittorie consecutive (Loanesi e Legino) mentre la Veloce ha sorpreso tutti infliggendo un pokerissimo ai danni della capolista Taggia. Un successo che potrebbe dare nuovo slancio ai velociani, passati da mister Gerundo a mister Tanda, i quali, oltre a tentare di migliorare il posizionamento in classifica, renderebbero la vita ancor più difficile alle squadre che contano di salvarsi anche grazie alla regola dei 7 punti.