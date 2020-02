Basket, Under 16. Vittoria della Pallacanestro Vado nel derby contro il Pegli

Dopo il 98-51 dell’andata i vadesi di coach Prati bissano quasi anche il punteggio chiudendo 93-58 ,vincendo tutti e quattro i quarti e approfittando per “provare” in attacco movimenti in grado di coinvolgere maggiormente gli esterni che ,dopo le incertezze iniziali , rispondono bene. L’assenza di Biorac, vittima di un “pestone” dopo 9’25” , viene rimpiazzata da un Adamu deluxe (27 punti in 27’ minuti con 15 tiri e 14 rimbalzi) e dai 48 punti delle quattro guardie con Squeri (4 su 5 da tre) e Bonifacino sugli scudi. Pegli risponde con una prestazione balistica oltre le aspettative ed un atteggiamento che consente alla partita di essere utile nonostante il divario nel punteggio e la differente classifica (18 punti tra Vado e gli ospiti) Prossima gara nell’insidiosa trasferta di Collegno. Se vogliono puntare al successo nel girone i ragazzi di Prati non possono perdere alcuna delle ultime 5 gare.

Così in campo il Vado: Adamu 27, Monaldi 5, Bonifacino 13, Biorac 5, Calvi, Fantino 5, Micalizzi 6, Guidi 11, Squeri 19, Marzulli 4. All: Prati , Assistenti Garaventa-Guarnieri.