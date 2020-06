Calcio. E' separazione ufficiale tra mister Berogno e l'Olimpic, ora si attende l'annuncio del Varazze

La Società ringrazia sentitamente Mister Berogno per il lavoro svolto in questi mesi: un percorso iniziato ad agosto che, al di là dei risultati positivi o negstivi, ha regalato grandi soddisfazioni per l’ottimo rapporto umano instauratosi con lui, per la sua professionalità e la sua passione. È doveroso rimarcare inoltre il grande lavoro intrapreso che costituirà un notevole patrimonio tecnico per il futuro. Ringraziando ancora una volta per l'impegno profuso e il lavoro svolto, la Società augura a Gianni i migliori successi per il futuro".