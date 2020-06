Calcio, Eccellenza. Anche la Genova Calcio punta i piedi sui protocolli. "Una presa in giro, non possiamo assumerci determinate responsabilità"

L'accorato comunicato del club biancorosso

"Lettera aperta al mondo biancorosso.

La ASD Genova Calcio esprime sconcerto in riferimento alle linee guida emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti nei giorni scorsi.

I mesi di inattività ci hanno provato, ma., come sempre, eravamo pronti a rimboccarci le maniche e a ricominciare.

Attendevamo solo di capire come.

Le linee guida che oggi ci vengono imposte appaiono come una presa in giro nei confronti del mondo dei Dilettanti, dei tesserati e delle famiglie con figli che praticano sport.

Ripartire con le attività di base e dei settori giovanili risulta di fatto impossibile.

Ancora una volta si scaricano le responsabilità sulle società sportive, ancora una volta chi è preposto a prendere decisioni preferisce declinare ad altri le proprie responsabilità.

Noi non possiamo assumerci queste responsabilità che non ci competono, e non vogliamo farci carico di oneri che non sono di nostra pertinenza.

Di questo ci scusiamo con i nostri atleti e con le loro famiglie.

Ci abbiamo sempre messo la faccia, continueremo a farlo, e con onestà e grande amarezza diciamo che non siamo in grado di fare l'impossibile.

A. S. D. Genova Calcio"