Giudice Sportivo, Playoff di Prima Categoria. Si arriva anche a quattro giornate di stop, una giornata a Luci e Managò del Camporosso

GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 5/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RAVETTINO LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

Dopo la conclusione di un'azione di gioco, metteva le mani al collo di un avversario, senza conseguenze lesive

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

VIO ENRICO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CARLUCCIO CATALDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

STROMBOLO NICOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GARE DEL 14/ 5/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

D AMELIO FRANCESCO (CALVARESE 1923)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CHIARABINI ALESSIO (CALVARESE 1923) 90/19

Rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo del ddg e di un AA (Art. 36, comma 1, lett.. a) come novellato dal Consiglio Federale in data 20 aprile 2023 -C.U. FIGC n. 165/A - C.U. LND n. 317 St. Sport. 2022/23)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CIZMJA DRITAN (CALVARESE 1923)

PIAZZE ANDREA (CALVARESE 1923)

CALCOPIETRO LUCA (CAMPOROSSO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)