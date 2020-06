Calcio, Savona. Carlo Sergi tra storia e futuro: "Ci prodighiamo affinchè si possa festeggiare, potendo scrivere l'inizio di una nuova epoca"

E' stato un fulmine a ciel sereno quello apparso oggi pomeriggio.

Carlo Sergi, azionista di minoranza della Sana Sport & Management, controllante del Savona Calcio, ha infatti redatto i propri auguri per il 113° compleanno del Vecchio Delfino.

Una nota arrivata pochi istanti fa alla nostra redazione:

"Una storia lunga 113 anni merita solo di essere rinnovata. Il rispetto per la città e per la Società con la sua tifoseria spinge a prodigarci perché la festa ci possa essere, seppur imperdonabilmente tardiva, e perché soprattutto rappresenti l’autentico inizio di una nuova epoca che auguriamo ai nostri giovani di poter costruire. Per il Savona Calcio...

Carlo Sergi"

Va dato atto a Sergi di essersi esposto in prima persona e di aver confermato indirettamente il proprio impegno affinchè il Savona possa proseguire il proprio percorso con una compagine societaria rinforzata.