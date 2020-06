Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup 2020 proverà ad esserci, ma è ancora presto per parlare di date

La voglia di tornare a giocare a calcio è tanta, ma l'attenzione deve restare ancora alta. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha diverse volte ipotizzato delle date per il calcio amatoriale, ma nei DPCM visti fino ad oggi non è ancora stato deciso nulla per quanto riguarda le "partitelle" tra amici.

A questo deve sottostare la Savona Cup, principale torneo di calcio amatoriale del capoluogo provinciale, e lo fa sapere con un comunicato ufficiale apparso sulla pagina facebook:

COMUNICATO UFFICIALE N.1/2020

In merito a voci circolate nell’ultimo periodo inerenti allo svolgimento della Savona Cup edizione 2020, il Comitato Organizzatore ci tiene a precisare che ancora nulla è stato deciso vista la mancanza di un DPCM del Governo che permetta la disputa delle “partitelle” tra amici.

Il Comitato Organizzatore precisa inoltre che l’intenzione è quella organizzare il torneo, non appena questo verrà permesso. Fino a quel giorno qualsiasi informazione o data di possibile partenza non avrà fondatezza, se non pubblicata direttamente sulla pagina social ufficiale e sui media partner.

La nostra volontà è di ripartire con tante novità, ma ci sono molte regole e protocolli da rispettare e non ci è permesso sbagliare.