Polisportiva San Nazario: dopo il lockdown ripartono gli eventi

Dopo il lockdown e nel rispetto delle norme di sicurezza per contrastare l'emergenza COVID-19, alla Polisportiva San Nazario di Varazze, in via Cilea n.48, tornano gli appuntamenti con gli eventi della sempre attesa: "Estate alla Poli".





Gli eventi in programma per l’estate 2020 iniziano oggi, giovedì 16 e continuano domani, venerdì 17 luglio, con due appuntamenti:





- Giovedì alle 20.45, nell’accogliente piazzale ci sarà il primo incontro di Burraco, organizzato in collaborazione con A.P.S. Burraco Liguria;

- Venerdì alle 20.30, una serata all’insegna di "Varazze 4 Kids", la bellissima rassegna di spettacoli per bambini.





«In questa annata così strana e difficile in cui tutti hanno voglia di tornare alla normalità – ha dichiarato il Presidente della Poli, Andrea Cipollone -, abbiamo sentito ancora più forte la spinta a fare la nostra parte, per offrire qualche momento di distensione ai concittadini e agli ospiti di Varazze.

Presto arriveranno notizie dei nostri eventi più attesi, in cui come sempre saranno protagonisti la musica, il divertimento, lo sport e la buona cucina: La Festa del Mare; Il Concerto della Combricola del Blasco; La Poule di Bocce. Vi aspettiamo!»