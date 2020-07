Outdoor: presto a Finale Ligure un incontro pubblico su mobilità e turismo

Capire come operare rispettando le regole, offrendo un servizio di qualità all’altezza di una destinazione outdoor di fama internazionale.

È questo l’obiettivo dell’incontro con il Comandante della Polizia Municipale di Finale Ligure dott. Eugenio Minuto in programma prossimamente presso la Sala Gallesio di Finale Ligure, promosso dal Consorzio Finale Outdoor Region.

“Si tratta di un’occasione di confronto e chiarezza su un tema che è un tassello importante per la crescita della Region, comprensorio allargato e quindi naturalmente soggetto a spostamenti. Fare chiarezza sulle normative da osservare è un passo fondamentale per offrire un servizio di qualità”, dichiara Gianluca Viglizzo, Presidente del Consorzio.

L’incontro sarà anche occasione per chiarire, con l’aiuto del dott. Eugenio Minuto, i dubbi degli operatori e occasione di crescita per chiunque desideri approfondire le tematiche legate ai servizi di trasporto e alle professioni turistiche in ambito outdoor.