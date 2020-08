Premiati a Celle Ligure i partecipanti alla “Festa del Mare di Ferragosto”

Domenica 16 agosto 2020 alle ore 17:30 a Celle Ligure, nell’arena teatrale retrostante la Sala Consiliare Comunale, alla presenza del Sindaco Caterina Mordeglia e dell'Assessore allo Sport Stefania Sebberu, si è tenuta la premiazione dei partecipanti alla “Festa del Mare di Ferragosto”: tradizionale escursione in barca con battuta di pesca al bolentino o canna da natante, che si svolge nelle acque marine cellesi, antistanti la zona Roglio.





La manifestazione, promossa dal Comune di Celle Ligure, in collaborazione con lo Sporting Club Celle Pesca Sportiva e la partecipazione dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, si prefigge di dare visibilità e conservare le più antiche tradizioni marinare liguri e, nel contempo, mantenere e consolidare rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità di paesi limitrofi e, non meno importante, offrire momenti socio-aggregativi e spensierato divertimento, tra persone che condividono la stessa passione di “amore” per il mare, che li vede da sempre impegnati, in prima fila, nella protezione e conservazione del suo ambiente, fin troppo abusato e gravemente minacciato.





Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure - Classifica “Trofeo di Ferragosto” 2020: 1° la coppia Rovida F./ Lusso M.; 2° Scamporrino S./ Miccolis L.; 3° Gabriele G./ Pistone M.; 4° Cerruti G./ Fazio G.; 5° Patrucco A./ Prada A.; 6° Gianatti G./ Nidasio P.; 7° Roccatagliata G./ Roccatagliata P.; 8° Perin A.; 9° Calcagno A./ Forin F.





Lusso e Patrucco, i presidenti delle due associazioni coinvolte, a fine premiazione, hanno consegnato un mazzo di fiori e ringraziato il Sindaco Mordeglia e l’Assessore Sebberu, gentilmente intervenuti, tutti i partecipanti presenti e dato appuntamento al prossimo anno: ferragosto 2021.