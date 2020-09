Calcio dilettantistico: i presidenti dell'Area Nord chiedono una semplificazione dei protocolli sanitari

Il 31 agosto 2020 si sono riuniti in teleconferenza i Presidenti dei Comitati Regionali dell’area nord L.N.D., con la partecipazione anche del Vice Presidente Florio Zanon.

Il confronto avvenuto si è concentrato sull’esigenza di fornire alle Società affiliate delle risposte rispetto ai tanti dubbi prodotti dal testo del Protocollo F.I.G.C. di data 10 agosto 2020.

L’esigenza manifestata da tutti i Presidenti è stata quella di riprendere l’attività ufficiale della L.N.D. e S.G.S., come già avvenuto in qualche Comitato, esorcizzando il pericolo di doversi poi fermare nuovamente.

I Presidenti hanno posto in evidenza i quesiti emersi nelle numerose riunioni con le Società, effettuate presso ogni Comitato.

Detti quesiti sono stati inviati alla L.N.D. e al S.G.S. con la finalità di ottenere delle risposte inequivocabili. Si è inoltre chiesto che nel programmato confronto fra F.I.G.C., L.N.D. e S.G.S. vengano messi a partecipare anche tre Presidenti di Comitati Regionali, uno per l’area nord, uno per l’area centro e uno per l’area sud.

F.to

Florio Zanon – Vice Presidente L.N.D.

Giuseppe Baretti – C.R. Lombardia

Ermes Canciani – C.R. Friuli Venezia Giulia

Giulio Ivaldi – C.R. Liguria

Christian Mossino – C.R. Piemonte Valle d’Aosta

Ettore Pellizzari – C.P.A. Trento

Giuseppe Ruzza – C.R. Veneto

Paul Georg Tappeiner – C.P.A. Bolzano