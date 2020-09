Calcio. Domani subito big match per la Golfo Dianese, il team di mister Colavito affronterà il Taggia: "Sfida stimolante, ma conta il campionato"

E' ancora presto per dire se le protagoniste della sfida di Coppa Italia, in programma domani al "Marzocchini", saranno le due squadre pronte a contendersi il titolo del girone A del campionato di Promozione, ma non vi è dubbio che Taggia e Golfo Dianese appaiono ad oggi come le candidate principe per la vittoria finale.

Nicola Colavito, tecnico dei giallorossoblu, sposta l'attenzione proprio al campionato, seppur l'impegno contro la squadra di Siciliano stuzzichi la curiosità di tutti gli addetti ai lavori:

"Il nostro obiettivo non può che essere rivolto al campionato, ma devo dire che durante gli ultimi test abbiamo fatto progressi sia sul fronte fisico che tecnico-tattico.

Contro l'Albenga si è vista una squadra che sapeva cosa voler fare? Ci sono buoni segnali: abbiamo iniziato un percorso triennale, dove nella scorsa stagione è stato azzerato tutto, dando fiducia a un gruppo molto giovane. Sul mercato siamo intervenuti dove avevamo bisogno, ma ciò che ora è importante e avere la nostra identità, curando entrambe le fasi di gioco.

Ora attendiamo il recupero di Burdisso che, per caratteristiche ed esperienza, potrà sicuramente ampliare il parco delle frecce del nostro comparto offensivo".