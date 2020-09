Calcio. Rinvio precauzionale per Finale - Albenga. Sospetta positività al Covid-19 per un giocatore bianconero

E' stato ufficialmente disposto il rinvio di Finale - Albenga, gara in programma domani pomeriggio e valida per la Coppa Italia di Eccellenza.

La decisione è stata intrapresa dal Comitato Regionale Ligure in via precauzionale, in quanto un giocatore ingauno è in attesa dell'esito del tampone per il rilevamento di eventuale presenza del virus Sars Cov2.

La nota ufficiale dell'Asd Albenga 1928:

L'A.S.D. Albenga 1928 comunica che all'interno del gruppo Prima Squadra è stato evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19.

In attesa di ulteriori approfondimenti, la società si è immediatamente attivata per disporre tutte le procedure del caso e pertanto fino all'esito del tampone le attività della Prima Squadra sono sospese.

A seguito di quanto sopra, la gara Finale-Albenga di Coppa Italia di Eccellenza inizialmente programmata per domenica 20 settembre è stata rinviata a data da destinarsi in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della federazione.