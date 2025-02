Scherma. Un doppio grande appuntamento al Pala Berruti di Finale Ligure

La manifestazione, che è stata organizzata dalla Scuola di Scherma Leon Pancaldo, Sezione della Polisportiva del Finale guidata dal Maestro Sergio Nasoni, in collaborazione con il Comitato Regionale della FIS, Federazione Italiana Scherma, ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di atleti liguri appartenenti alle diverse categorie.

Per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo sono stati 6 gli atleti a salire in pedana: Letizia Bragato, Maddalena Ottolia e Edoardo Marchi (categoria Giovani), Enrico Campanile (categoria Master), Hoai Nam Sebastiano Gandolfo e Giovanni Pozzoli

(categoria Cadetti).

Letizia Bragato, dopo un buon girone, dove ha vinto 4 assalti su 5, ha ceduto la vittoria all’avversaria alla terza diretta, classificandosi al 7° posto ed ottenendo così il pass per la successiva fase nazionale.

Per quanto riguarda la categoria Assoluti Maschile questa la classifica: primo posto per Alex Patrone (Genova Scherma), secondo posto per Claudio Pirani (Cesare Pompilio) e terzi Stefano Damiani (Cesare Pompilio) e Fausto Buratti (Circolo della Spada Liguria). Per la categoria Assoluti Femminile, invece: primo posto per Margherita Baratta (Centro Sportivo Genova Scherma), secondo posto per Aglaia Tassano (Chiavari Scherma) e terze Gaia Moretti e Arianna Sansone (Cesare Pompilio).

La gara a squadre della categoria Maschietti/Giovanissimi ha visto prevalere la prima squadra del Chiavari Scherma che, con la seconda compagine, ha conquistato anche il terzo posto, mentre al secondo posto si è classificata la prima squadra del Circolo della spada Liguria.

Per la squadra Bambine/Giovanissime ha prevalso la compagine del Centro sportivo Genova Scherma sulla squadra del Circolo della spada Liguria. Primo posto del Chiavari Scherma per la gara a squadre Ragazzi/Allievi, secondo per il Centro sportivo Genova Scherma e terzo per la squadra del Circolo della spada Liguria.

Il Presidente della Polisportiva del Finale A.S.D. Stefano Schiappapietra si dice notevolmente soddisfatti per il successo dell’evento che ha visto la presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure Valter Sericano, e del Professor Salvatore Finocchiaro, Fiduciario CONI per il Comune di Finale Ligure.

Prossimo impegno per gli atleti della Sezione Scherma: la 2^ Prova Nazionale di Spada Cadetti e Giovani che si terrà a Catania, l’8 e il 9 Febbraio.