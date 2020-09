La corsa a tre per un posto nei quarti di Coppa Italia Promozione premia la Praese, vittoriosa 2-1 a Celle, con l'Arenzano di mister Corradi tagliato fuori dopo la sconfitta maturata al "Ruffinengo" contro il Legino.

Una prestazione non memorabile da parte dell'undici biancorosso, che non preoccupa però il tecnico ex Genoa, proiettato già al campionato che partirà domenica