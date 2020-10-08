Giudice Sportivo, Eccellenza: le prime sanzioni del nuovo campionato

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 4/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI AMMONIZIONE (I INFR)
PANDISCIA ANTONIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TOVANI PIER LUIGI (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
BARCHI PIERGIORGIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
DIFFICILE CRESCENZO CHRIS (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MANNARA ALESSIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MELEGAZZI FEDERICO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)
DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
SALKU ANDREA (CADIMARE CALCIO)
SALKU BRUNO (CADIMARE CALCIO)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
FACELLO LORENZO (CAIRESE)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GANDOLFO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MORETTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)
CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
DELGADO GAMARRA O. S. (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
BAUDI ANDREA (FEZZANESE)
CARLINI EDOARDO (FEZZANESE)
BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)
DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)
PARE DJIBRILL (FINALE)
TESTORE FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ANSELMO ANDREA (LIGORNA 1922)
FILIPPONE TOMMASO (LIGORNA 1922)
PITTALUGA FILIPPO (LIGORNA 1922)
GAMBARELLI FILIPPO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GROSSO EDOARDO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ORLANDO MICHAEL FABIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)
VEJSELI IRFAN (PIETRA LIGURE 1956)
AUDEL THIERRY GERARD (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
PERRONE MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
RANASINGHE SAMUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)
ANDREONI GIOVANNI (VARAZZE 1912 DON BOSCO)