Giudice Sportivo. Prima Categoria subito "calda", tanti i provvedimenti già dopo la prima giornata

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 4/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/10/2020
ORSI LUCA (MALLARE)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/10/2020
MANELLI MATTEO (BORGHETTO 1968)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/10/2020
LASIO LUCA (ALTARESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
GANDOLFO EDOARDO (OLIMPIA CARCARESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VASSALLI LUCA (MALLARE)
A gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio ad una coscia, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SANSALONE PIETRO (PONTELUNGO 1949)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PRIMOCERI STEFANO (AREA CALCIO ANDORA)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
BRAHI ERGYS (ALTARESE)
STAIBANO CHRISTIAN (ALTARESE)
VALENTI MATTIA (ALTARESE)
XHEMALI DEVID (AREA CALCIO ANDORA)
CONRIERI LUCA (ATLETICO ARGENTINA)
CRUDO ERIK (ATLETICO ARGENTINA)
GAGLIARDI CESARE (ATLETICO ARGENTINA)
MARINI SIMONE (ATLETICO ARGENTINA)
DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)
FERRO UMBERTO (AURORA CALCIO)
GARRONE JACOPO (AURORA CALCIO)
BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
DI SALVO MARCO (BAIA ALASSIO CALCIO)
MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)
DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)
DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)
PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)
BORRIELLO AKLIL (CARLIN S BOYS)
SCORTICHINI ANDREA (CARLIN S BOYS)
MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)
ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)
BRIANO EDOARDO (MALLARE)
FORNARA LORENZO (MALLARE)
SPAHIU REXHEP (MALLARE)
MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)
ORCINO MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)
REVELLO ALESSANDRO (OLIMPIA CARCARESE)
ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
POGGI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
CIAPPELLANO MICHAEL (SPERANZA 1912 F.C.)
INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)
PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)
LA PIANA ANDREA (VADESE CALCIO 2018)
SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)
VITTORI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)