Giudice Sportivo, Promozione: tre giocatori squalificati nei due gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 4/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
CURRI SALVATORE (GOLFO DIANESE 1923)
SCORSONE EMANUELE (SOCCER BORGHETTO)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DI SOMMA ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)
BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)
RAGNI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRIOLA ALFREDO (LITTLE CLUB JAMES)
PICASSO SANDRO RICARDO (REAL FIESCHI)
MANIS DAVIDE RAIMONDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BARRANCA FABIO (CELLE RIVIERA CALCIO)
SABALLY IBRAHIM (CELLE RIVIERA CALCIO)
SCERRA LORENZO (CELLE RIVIERA CALCIO)
ANTONELLI MIRKO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
WEINTRAUB MAZZOTTI A. (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)
MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)
GHIOZZI GABRIEL (GOLFO DIANESE 1923)
MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)
BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICAPOLIS 1993)
NARDO EDOARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)
CAPELLO PIETRO (LEGINO 1910)
GALIANO MANUEL (LEGINO 1910)
MENCACCI STEFANO (LEGINO 1910)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
BARLETTA NICOLO (LEVANTO CALCIO)
BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)
MAROZZI MATTEO (LEVANTO CALCIO)
NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
CASELLA DANIELE (MARASSI 1965)
CINARDO SIMONE (MARASSI 1965)
GALLERI SIMONE (MARASSI 1965)
GIACOPETTI DAVIDE (MARASSI 1965)
PETRACCA LEPERA F.A. (MARASSI 1965)
BRUZZONE MARCO (PRAESE 1945)
PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)
SAVASTA ANDREA (PRAESE 1945)
CASALE FABIO (REAL FIESCHI)
MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)
PRIVINO VALENTINO (REAL FIESCHI)
BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)
CAVALLINO LUCA (SERRA RICCO 1971)
LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)
TORRISI LEONARDO (SERRA RICCO 1971)
DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)
PIAZZA FEDERICO (SOCCER BORGHETTO)
VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)
GRASSO LUCA (VELOCE 1910)
PARASCOSSO MARCO (VELOCE 1910)
BALAYOKO MAMADOU (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
MANIS DAVIDE RAIMONDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)
DENTICI MASSIMILIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
DI PLACIDO ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LIMONTA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
SANNA GABRIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
ZAMANA FILIPPO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)