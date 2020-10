Calcio. La Lombardia ferma i campionati dilettantistici regionali. Prosegue la Serie D

Dalla nostra redazione di Varese, Varesenoi.it

Si è conclusa poco fa la riunione tra Regione e comuni capoluogo della Lombardia per decidere quali nuove disposizioni, più restrittive rispetto al decreto, mettere in campo per arginare i contagi da Coronavirus in costante aumento. «La situazione è percepita da tutti come preoccupante, ma siamo abbastanza sereni sulle azioni da mettere in campo - ha detto Attilio Fontana - perché oggi abbiamo più consapevolezza e conoscenze mediche rispetto ad inizio anno».



«Sul fronte sport abbiamo pensato che sia opportuno sospendere ogni attività per gli sport di dilettantistici di contatto, senza sospendere gli allenamenti. E stiamo vagliando un ridimensionamento della presenza dei tifosi in stadi e palazzetti: deciderà il comitato tecnico scientifico».

Quindi per sport dilettantistici di contatto, s'intende sia il calcio che il basket.

Il divieto non riguarderà la Serie D, ma esclusivamente i campionati regionali.