Calcio, Sassello. La strada è quella giusta per Stefano Crocco: "Contro la Priamar non abbiamo sfigurato, ci sono gli ingredienti per fare una buona stagione"

E' stata un prima uscita tutto sommato positiva per il Sassello che, di fronte alla Priamar nella prima giornata di Coppa Liguria, ha ceduto con un solo gol di scarto (1-0) rispetto alla squadra guidata da Alessio Bresci.

Un'iniezione di fiducia non da poco per l'intero ambiente valligiano, come conferma il dirigente Stefano Crocco:

"Abbiamo ceduto solo di fronte al gol di Colombi, avendo però anche noi con Saettone l'opportunità di pareggiare. Resta comunque una prestazione incoraggiante, di fronte a una squadra di alto profilo come la Priamar.

Per una squadra giovane e nuova partire con fiducia è fondamentale, soprattutto in un raggruppamento da 9 squadre dove non si profilano squadre "materasso", ma organici di buon livello.

La mia nuova avventura a Sassello? Ricevetti la proposta già un paio di anni fa, ma ero sempre un po' titubante a causa della distanza. Devo però dire che la scelta è stata opportuna, vista la coesione che c'è in squadra, oltre alla presenza di un grande amico come Danilo Rebagliati.

La società vuole fare le cose per bene e mister Valicenti sta confermando quanto ho sentito su di lui, a livello di preparazione tecnica e qualità nell'aggregare una squadra.

A livello di obiettivi, dato anche il format, puntiamo ovviamente a dire la nostra nella zona alta, seppur sia difficile sbilanciarsi all'interno di un girone così equilibrato. Tutti quanti, non solo noi, strada facendo scopriranno il proprio valore. Non dobbiamo però dimenticarci dell'evoluzione dei contagi da Covid 19 e le problematiche che potrebbe scatenare all'interno del mondo dilettantistico".