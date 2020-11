Calcio, Serie D: è un sabato a forti tratti ponentini, alle 15:00 gli anticipi Imperia - Chieri e Sanremese Derthona

La Serie D torna sul rettangolo verde per la 6^ giornata del Campionato, la 7^ per i gironi A e C in programma domenica 1 novembre alle 14.30. Il turno si apre sabato con sei anticipi tutti nei gironi A e C. Si tratta di Imperia-Chieri e Sanremese-Derthona (A) con calcio d’inizio alle ore 15.00. Alle 14.30 Este-San Giorgio Sedico (comunale di Abano Terme), Cjarlins Muzane-Luparense, Ambrosiana-Mestre e Campodarsego-Caldiero Terme (C). Le altre partite si disputano domenica alle 14.30 tranne Fidelis Andria-Puteolana con calcio d’inizio fissato alle 15.00.

Le seguenti partite sono state rinviate per l’accertata positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra.

Girone A: Caratese-Caronnese, Arconatese-Borgosesia, Casale-Varese, Lavagnese-Saluzzo, Fossano-Sestri Levante

Girone B: Crema-Breno, Tritium-Carvaggio, Ponte S. Pietro-Seregno

Girone C: Chions-Manzanese, Trento-Union Feltre, Cartigliano-Adriese

Girone D: Ghivizzano-Pro Livorno, Correggese-Prato, Real Forte Querceta-Mezzolara, Fiorenzuola-Forlì

Girone E: Montespaccato-Foligno, San Donato Tavarnelle-Sporting Trestina

Girone F: Recanatese-Rieti, S. Nicolò Notaresco-Aprilia, Atletico Porto S. Elpidio-Real Giulianova

Girone G: Lanusei-Latina (al 18 novembre), Sassari Latte Dolce-Afragolese, Cassino-Muravera, Gladiator-Nocerina

Girone H: Lavello-Audace Cerignola, Portici-Gravina, Nardò-Casarano, Taranto-Brindisi

Girone I: ACR Messina-Gelbison

Altre tredici gare sono state rinviate per la decorrenza dei termini di isolamento fiduciario stabilito dalle Asl competenti a seguito di contagi accertati la scorsa settimana così come previsto dal protocollo sanitario. Si tratta di Vado-Pontdonnaz (Girone A), Arzignano-Virtus Bolzano (C), Rimini-Aglianese (D), Follonica Gavorrano-Montevarchi, Scandicci-Flaminia e Grassina-Sinalunghese (E), Cynthialbalonga-Campobasso e Vastese-Olympia Agnonese (F), Giugliano-Carbonia, Torres-Vis Artena e Nola-Monterosi (G), Fasano-Real Aversa (H), Troina-Castrovillari (I).

[live] Le dirette in modalità live streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A

Imperia - Chieri (Alessandro Recchia di Brindisi), Sanremese - Hsl Derthona (Silvio Torreggiani di Civitavecchia)[live], Gozzano-Castellanzese , (David Guida di Torre Annunziata)[live], Legnano-Bra (Senthuran Lingamoorthy di Genova)[Sportitalia].

Girone B

Virtusciseranobergamo-Sporting Franciacorta (Mattia Mirri di Savona)[live], Fanfulla-Desenzano Calvina (Gianluca Natilla di Molfetta)[live], Nibionoggiono-Casatese (Maurizio Barbiero di Campobasso), Scanzorosciate-Brusaporto (Alfredo Iannello di Messina)[live], Sona-Villa Valle (Michele Maccorin di Pordenone), Vis Nova Giussano-Real Calepina (Guido Verrocchi di Sulmona).

Girone C

Ambrosiana - Mestre (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore)[live], Campodarsego - Caldiero Terme (Emanuele Tartarone di Frosinone)[live], Cjarlins Muzane - Luparense (Luca Pileggi di Bergamo)[live], Este - Union San Giorgio Sedico (Antonio Monesi di Crotone), Belluno-Union Clodiense Chioggia (Stefano Striamo di Salerno)[live], Delta Porto Tolle-Montebelluna (Leonardo Di Mario di Ciampino).

Girone D

Corticella-Seravezza (Dario Acquafredda di Molfetta)[live], Lentigione-Sasso Marconi (Maksym Frasynyak di Gallarate), Progresso-Bagnolese (Francesco Cusumano di Caltanissetta), Sammaurese-Marignanese (Marco Menozzi di Treviso)[live].

Girone E

Cannara-Pianese (Gianluca Renzi di Pesaro)[live], Sangiovannese-Siena (Alessandro Cutrufo di Catania)[live], Lornano Badesse-Trastevere (Riccardo Leotta di Acireale) , Tiferno Lerchi-Ostiamare (Marco Russo di Torre Annunziata)[live].

Girone F

Tolentino-Pineto (Filippo Balducci di Empoli)[live], Castelnuovo Vomano-Montegiorgio (Michael Poto di Mestre)[live], Matese-Castelfidardo (Mario Picardi di Viareggio), Vastogirardi-Atletico Terme Fiuggi (Stefano Giampietro di Pescara).

Girone G

Savoia-Arzachena (Gabriele Sacchi di Macerata)[live], Team Nuova Florida-Insieme Formia (Riccardo Fichera di Milano)[live].

Girone H

Fidelis Andria-Puteolana (Riccardo Galasso di Ciampino)[live], Francavilla-Bitonto (Alessandro Silvestri di Roma 1)[live], Molfetta-Az Picerno (Andrea Migliorini di Verona)[live], Altamura-Sorrento (Raimondo Borriello di Arezzo)[live].

Girone I

Licata-Dattilo (Matteo Campagni di Firenze)[live], Marina Di Ragusa-Città di Acireale (Simone Moretti di Valdarno)[live], Santa Maria Cilento-Roccella (Edoardo Gianquinto di Parma)[live], Rende-Fc Messina (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta)[live], San Luca-Paternò (Domenico Castellone di Napoli)[live], Biancavilla-Cittanovese (Dario Di Francesco di Ostia Lido)[live], Città S. Agata-Rotonda (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)[live].