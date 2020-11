Calcio. Il Veneto ha deciso. Il campionato sarà di sola andata, poi spazio a playoff e playout

In questo un momento di grosse difficoltà per il nostro Paese causa una situazione pandemica che non sembra regredire anzi, tutti gli indici la danno in costante aumento.

Noi ci limitiamo, per competenza, ad osservare le misure restrittive, adottate da Organismi sovraordinati, che gioco forza interessano le nostre Società.

In premessa non si può non riconoscere gli enormi sacrifici che le Associazioni Sportive si sono assunte al fine di garantire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi l’esigenza primaria di svolgere l’attività sportiva nella massima sicurezza.

Purtroppo questo impegno economico e di responsabilità non ha consentito una barriera sicura considerata la particolare situazione epidemiologica.

Tante sono state le gare, prudenzialmente e/o con certificazioni, rinviate, di ogni categoria.

Numerosi i casi di positività che hanno toccato giocatori, tecnici e dirigenti che stante il Protocollo Sanitario ha obbligato il gruppo squadra all’isolamento fiduciario.