Onorificenze 2020 del Coni, Collare d’Oro alla Bocciofila Savonese. Sei stelle per le società sportive liguri

Le onorificenze 2020 del Coni, rese pubbliche in questi giorni, riguardano anche le Società sportive della Liguria.

Per i suoi primi 100 anni di vita, il Collare d’Oro al Merito Sportivo va all’Associazione Bocciofila Savonese, prima realtà FIB a ricevere il massimo riconoscimento dello Sport italiano. “La Liguria e l’Associazione Bocciofila Savonese meritano questo massimo riconoscimento delle società sportive – la soddisfazione del presidente della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis, che nel 2019 è stato insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico – con la speranza che possa fungere da apripista per altre nostre bocciofile dalla storia quasi centenaria che, con grandi sacrifici e col massimo impegno, portano avanti quotidianamente l’attività boccistica nella propria società e in tutto il territorio nazionale, conferendo vanto e lustro alla Federazione che rappresento”.

L’Associazione Bocciofila Savonese ha spento la centesima candelina il 18 gennaio 2020 ed è stata già insignita dal CONI della Stella d’Argento al Merito Sportivo nel 1982 e della Stella d’Oro nel 2006. Queste le parole del presidente Gugliotta. “Il nostro più sentito grazie va al presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, il quale ci ha fatto sentire sempre la sua vicinanza e per noi è un onore condividere con lui e con tutto il Consiglio federale l’ambita onorificenza”.

Due realtà importanti di Tiro con l’Arco e Scherma riceveranno la Stella d’Argento al Merito Sportivo: si tratta dell’Associazione Genovese Arcieri e il Club Scherma Rapallo. Ugual soddisfazione e motivo di vanto per Gruppo Sportivo Speranza (Canottaggio), Marassi Judo e Yacht Club Sanremo. La Stella di Bronzo ripagherà la pluriennale attività di Ciclistica Bordighera,