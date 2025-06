Doria Nuoto Loano. I talenti più promettenti della pallanuoto femminile hanno impreziosito il Memorial Internazionale Piccinini

Grande successo per il primo Memorial Internazionale Piccinini, giocato con girone all'italiana da 4 squadre della categoria U16 femminile. Oltre 50 ragazze si sono cimentate in una due giorni di sport e divertimento.

Organizzato dal Doria Nuoto Loano in collaborazione con il Bogliasco 1951, il torneo si è svolto nello splendido palazzetto dello sport di Loano. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato Giacomo Piccinini e due grandi olimpionici della pallanuoto italiana: Andrea Pisano e Matteo Aicardi.

Un sentito ringraziamento va a Mario Sinatra e Rosa Rogodino, coach del Bogliasco, figure fondamentali per la riuscita dell’evento, che punta a diventare un importante appuntamento internazionale. Un’opportunità preziosa per tante giovani atlete di cimentarsi in questo bellissimo sport — e chissà, magari tra loro si cela una futura rappresentante dell’Italia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.