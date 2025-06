Volley. Oltre 200 bimbi a Carcare per il torneo "Sotto i Platani"

Giornata speciale per la città di Carcare che il 1° Giugno è stata “invasa” da poco più di 200 bambini dai 5 ai 10 anni in occasione della finale del tour Scipione della FIPAV Liguria Ponente.

La Pallavolo Carcare per il secondo anno ha rispolverato un indimenticabile evento che ha caratterizzato il mondo del Volley a Carcare cioè il torneo “SOTTO I PLATANI” in auge tra fine anni 90 e 2000, il più delle volte partecipato da uno dei fondatori della pallavolo Carcare l’indimenticabile Stefano TICINETO.

In occasione delle premiazioni finali il sindaco di Carcare Rodolfo MIRRI, elogiando l’iniziativa, ha confermato che la sua giunta ha deliberato l’intitolazione del palazzetto dello sport a TICINETO. La cerimonia avverrà in concomitanza del torneo internazionale.

Tornando all’evento “sotto i platani” Sono stati allestiti ben 10 campi di gara, un esercito formato da 35 collaboratori, 10 società partecipanti ed i protagonisti, cioè i bambini , che hanno colorato dei colori societari la città di Carcare, il tutto sotto il coordinamento e la super visione della responsabile del settore S3 Irene PERSICO.



Commenta Michele LORENZO presidente della società bianco rossa – non si poteva certamente abbandonare lo storico torneo “sotto i platani carcaresi” punto di riferimento per centinaia di giocatori che ancora oggi ricordano con orgoglio l’aver iniziato la loro carriera proprio sotto i platani, per questo il direttivo ha accolto favorevolmente la proposta.

La novità di questa edizione è statala collaborazione con la gelateria Crespiche ha fornito il gelato a tutti i partecipanti, la presenza del mago Tazche ha animato la parte finale del meeting di volley, la collaborazione con esercenti e con la Pro Loco di Carcare, quindi un coinvolgimento del territorio per ripristinare quello che ha segnato una pagina storica della città di Carcare.

commenta il sindaco di Carcare Rodolfo MIRRI – la chiusura dell’evento è stato particolarmente significato anche per il saluto che la pallavolo Carcare ha voluto rivolgere a Ludovica MUTERO, una giocatrice della prima squadra di Carcare, che per una intera stagione ha fatto da istruttrice ai piccoli che oggi l’hanno voluta salutare e ringraziare per gli insegnamenti ricevuti, sui volti è apparsa una lacrima, il che testimonia che si può tranquillamente andare con lo sporto oltre lo sport. Questo torneo è e deve continuare ad essere il collegamento con il nostro passato. Ancora oggi mi raccontano del torneo di anni fa e non posso che appoggiare e condividere l’iniziativa della pallavolo Carcare. E’ stato bello vedere tanta gente e soprattutto tanti bambini che si sono veramente divertiti, allietati anche da momenti di spettacolo di magia e buona musica. L’amministrazione comunale – conclude il Sindaco – sarà sempre pronta a collaborare con queste iniziative che valorizzano il nostro territorio.