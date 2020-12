Come ogni anno, anche il Consigliere del Comitato Regionale Ligure, Franco Rebella, ha voluto rivolgere agli sportivi liguri e savonesi il proprio augurio di serene festività:

"Il mio auspicio è che tutte le famiglie degli sportivi liguri e savonesi possano trascorrere queste due settimane in assoluta serenità. Un felice Natale e l'augurio per un 2021 che possa coincidere con la rapida sconfitta della pandemia e il ritorno in campo per gli atleti dilettantistici".