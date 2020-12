Calcio, Plodio. I dolci di Natale per gli ospiti delle strutture socio-sanitarie

Il comunicato del Plodio:

"Il nostro è un piccolissimo gesto ma fatto con il cuore. Abbiamo provato a regalare un sorriso agli ospiti di Casa Scapoli di Cengio e alla rsa Casa dei Tigli di Millesimo. Non sappiamo se ci siamo riusciti, ci abbiamo provato, in un periodo per noi molto delicato e difficile, non abbiamo dimenticato chi vive difficoltà maggiori delle nostre e abbiamo voluto portare i nostri auguri e omaggiare gli ospiti delle sopracitate strutture di alcuni panettoni, sperando che il nostro gesto sia stato ben gradito e di essere riusciti a regalare anche solo un minuto di serenità a queste persone meno fortunate. Ringraziamo per la collaborazione il supermercato Conad di via Brigate Partigiane di Cairo Montenotte".