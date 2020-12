Calcio, Serie D. Bicchiere mezzo vuoto per le liguri nei recuperi (LA NUOVA CLASSIFICA)

Non trova continuità la Sanremese che, a Saluzzo, dopo una prova decisamente opaca, incappa nella seconda sconfitta stagionale (decide Gaboardi al 58'). I matuziani, dopo il recupero odierno, vengono agganciati dal Sestri Levante che ha pareggiato 2-2 in casa con la Folgore Caratese.

Ospiti subito in vantaggio con Valagussa all'ottavo minuti, a cui è seguito il pareggio di Salvatico, al 40' su calcio di rigore (la Folgore è anche rimasta in dieci per l'espulsione di Agnelli).