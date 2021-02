Calciomercato, Vado. In arrivo un nuovo centravanti, il nome caldo è quello di Daniele Bernasconi

Ieri pomeriggio al Chittolina si mormorava dell'arrivo di una nuova punta a corredare l'attacco a disposizione di mister Luca Tarabotto.

Le indiscrezioni raccolte in giornata portano Daniele Bernasconi come identikit principe per il comparto offensivo rossoblu.

Bernasconi ha disputato la prima parte di stagione con il Pont Donnaz, con quattro presenze all'attivo e nessun gol realizzato.

Nelle due stagioni precedenti, al Lentigione, sempre in serie D sono stati 49 i gettoni incamerati con 14 reti messe a segno.

L'ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore