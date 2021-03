Ventimiglia, lutto nel mondo del calcio, muore a soli 15 anni Manuel Cesarini. Il cordoglio della società: "Un ragazzo speciale" (video)

"Lo ricordiamo come un ragazzino davvero speciale, educato, gentile e generoso, una persona davvero fantastica, scrive in una nota la società. A darci forza in questi momenti è il ricordo del suo coraggio, della forza di volontà e dell'esempio che ci ha dimostrato nella la sua lotta contro la malattia. Una tortura incredibile per un ragazzo che invece avrebbe avuto solo voglia di tanta normalità. In questo triste momento ci uniamo al dolore dei suoi familiari, convinti che da oggi in cielo c'è un angelo in più e che quell'angelo ha la maglia granata".

In suo ricordo è stato realizzato un video molto emozionante in cui lo si vede giocare al suo sport del cuore.

Condoglianze alla famiglia anche dall'intera redazione della nostra testata.