Basket, Serie B femminile: l'Amatori Savona non rallenta, primato e punteggio pieno dopo la vittoria di Biella

Pappagalline che “scendono” in campo con la testa ancora sul pulmino, commettendo tantissimi errori sia offensivi che difensivi, errori che le piemontesi non riescono a concretizzare in situazioni favorevoli tanto da permettere alle liguri di chiudere il primo quarto in vantaggio 12-15.

Il secondo periodo è una fotocopia del primo ma le savonesi, scaldati i motori, grazie ad alcune accelerazioni riescono a strappare un mini-vantaggio verso la fine del quarto arrivando così sul 23-32 alla sirena di metà partita. Terzo periodo che inizia all’insegna della difesa: le ragazze di coach Dagliano sembrano aver accusato la sgridata e sono molto più attente tanto da riuscire ad andare in vantaggio 23-42 ma ecco che le savonesi, come una settimana prima, commettono l’errore di spegnere l’interruttore tanto da permettere alle piemontesi di rientrare in partita arrivando alla penultima sirena sul punteggio di 32-45.

Ad inizio ultimo quarto l’interruttore sembra ancora spento: errori grossolani sia offensivi che difensivi permettono alle ragazze di coach Cardano di rientrare in partita fino al -6 a 6’ dalla fine, ma dopo un time-out di coach Dagliano le biancorosse escono più motivate ed attente così da collezionare 4 palloni recuperati in un minuto ed altrettanti canestri, spallata che risulta decisiva per le sorti del match che si chiude 47-66.

Partita terribile, bisogna capire quanto prima che non si può pensare di togliersi qualche soddisfazione giocando così distratte senza avere un’identità precisa di gioco. Prossimo appuntamento a Moncalieri contro “Pallacanestro Torino Young” sabato 27 marzo 2021 alle 21.00.

Serie B Femminile – 3° giornata Bonprix Biellese – Amatori Pallacanestro Savona 47 - 66 (12-15; 23-32; 32-45)

BIELLA: Tua; Habti 1; Tamini 12; Zanforlini 3; Celleghin; Guzzon 5; Trucano 13; Gandini 9; Barbagallo n.e.; Ricino 4. – All. Cardano Ass. Toso

SAVONA: Sansalone 4; Tosi 5; Pregliasco 3; Poletti 12; Guidetti; Lanari 3; Zignego 9; Picasso 1; Paleari 19; Leonardini 2; Zappatore 8; Franchello. - All. Dagliano R. Ass. Cacac