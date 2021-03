Il comunicato ufficiale:

La società SSDRL Rapallo Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Massimiliano Gallino.



Con il portiere classe 1997 - ex Sampdoria, Varesina, Genova Calcio e San Cipriano - il Rapallo Rivarolese blinda la porta in vista della ripresa del campionato di Eccellenza.



Si ringrazia la società San Cipriano e il ds Gino Saulle per il buon esito della trattativa.



Benvenuto Massimiliano!