Non è iniziata nel migliore dei modi il mini campionato dell'Albenga, sconfitto 3-1 dal Campomorone.

Il rigore fallito da Costantini sull' 1-0 avrebbe permesso ai bianconeri di rientrare in partita, ma tra una condizione atletica ancora da affinare e qualche errore di troppo sia in fase difensiva che offensiva, gli ingauni non sono riusciti a rientrare ad Albenga con un risultato utile.

Ecco mister Grandoni nel post partita