Podismo, si riparte. Il 25 aprile Pietra Ligure e Borgio Verezzi ospiteranno la Rapidissima10k

Il 25 aprile a Pietra Ligure e a Borgio Verezzi si svolgerà la prima edizione de La Rapidissima 10k, gara podistica di 10km, misurata e certificata Fidal, lungo Viale della Repubblica a Pietra Ligure e Via IV Novembre a Borgio Verezzi.

Si tratta di una di quelle attività prevista dai DPCM in quanto gara di carattere nazionale FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) riconosciuta dal CONI.







Per questo genere di gare la federazione e l’organizzazione hanno stilato un fitto protocollo di misure di prevenzione da Covid-19, che di fatto rende la gara Covid-19 Free.

Questa gara rientra nel calendario nazionale di gare che si impone come uno degli eventi podisti di rilancio per tutto il territorio. Gli atleti presenti sono circa 400, tutti federali e con certificato medico sportivo e autocertificazione, provenienti da tutta Italia, ospitati negli alberghi e aree camping aperte in questo periodo, decretando di fatto una vera ripartenza per la ricettività del territorio.

Il percorso sarà molto facile e veloce, da qui il nome della gara La Rapidissima 10k che è organizzata dalla ASD RunRivieraRun con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Luciano Costa, il Presidente dell’Associazione RunRivieraRun, vuole porgere ai due Sindaci di Pietra Ligure e Borgio Verezzi: Luigi De Vincenzi e Renato Dacquino, un sincero ringraziamento ed un plauso per la lungimiranza e la voglia di fare che, in un periodo come questo, sono davvero di slancio per un territorio che tanto ha patito a causa della pandemia.

“In un momento così particolare e difficile anche per gli eventi sportivi, fortemente limitati un po’ ovunque, Pietra Ligure è felice di ospitare la prima edizione della gara podistica “La Rapidissima 10K” che domenica prossima si svolgerà su Viale della Repubblica – commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Oltre quattrocento partecipanti sono un gran bel risultato e testimoniano la grande aspettativa e la grande voglia di rimettersi in moto. “La Rapidissima 10K” è una novità di cui siamo molto contenti ed è un evento bello, ricco di significato e di fiducia nel futuro che aggiunge prestigio alla nostra cittadina e che speriamo sia veramente di buon auspicio per una più ampia ripresa delle attività. Non possiamo che ringraziare l’associazione RunRivieraRun per questa iniziativa, che ancora una volta coniuga sport e territorio, e per l’ottima organizzazione e accogliamo con grande piacere tutti gli sportivi che domenica prossima correranno la “Rapidissima”, augurando loro una bella esperienza e in bocca al lupo!”

Luigi De Vincenzi, Sindaco di Pietra Ligure.







La gara si svolgerà in Viale della Repubblica e Via IV Novembre per un totale di 10 km che si svilupperanno in tre giri completi da svolgersi lungo un percorso molto tecnico. Gli atleti potranno cimentarsi in una gara con caratteristiche molto particolari che fanno de La Rapidissima una classica, che resterà nel tempo e sarà sempre in crescita, visto le ottime premesse di questa prima edizione.







La Rapidissima, una gara che si compie in uno spazio di tempo molto breve.

Il tempo è un valore importante, oggi più che mai prezioso, e va impiegato bene: realizzare “rapidamente” il piano vaccinale, aiutare “rapidamente” ove necessario, realizzare “rapidamente” le idee per la rinascita, vivere concretamente il sociale e creare “rapidamente” occasioni di nuovi e più giusti equilibri.

Il tempo...ma qui stiamo parlando della "Rapidissima", una gara podistica, che senso ha parlare di tutto questo?

Ha molto senso! Lo sport, la rapidità simboleggiano competizione leale e miglioramento, spettacolo e valorizzazione delle varie risorse (umane ed ambientali), efficacia trasparenza e concretezza...Sarà molto di più di una corsa, sarà il segnale di tutta una comunità che vuole vivere il presente e costruire un futuro più giusto.





Luigi Sironi, Consigliere Comunale Borgio Verezzi - Sport e sicurezza

Sono coinvolte anche le attività delle vie toccate dalla gara. Si ringraziano gli sponsor: Cristiano Carosi Automotive Consulting dal 1986, Fondocasa, Giovannacci Caffè, Weleda, Noberasco, Ultimate, Supermercati La Convenienza di Pietra Ligure, Bagni Borgio Verezzi e San Pietro Lab Cosmetics.

Si ringraziano per la collaborazione: l’Associazione Pietra Levante, AIL Genova, Auser Pietra Ligure, Pietra Soccorso, la Croce Bianca di Borgio Verezzi, le Polizie Municipali di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e gli Angels RunRivieraRun e le attività che hanno creduto in questo evento come Caffè Vittoria, Oggetti e Confetti e Non solo Frutta di Pietra Ligure.





Durante la manifestazione saranno raccolti fondi che andranno a beneficio dell’Auser di Pietra Ligure, per attività di volontariato, che stanno svolgendo in questo periodo di pandemia causata da Covid-19.