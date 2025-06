Cessione Imperia Calcio, Gramondo si mostra ottimista sulla trattativa con Ruggieri: “Confido in un incontro questa settimana”

Il presidente dell’Imperia Calcio Fabrizio Gramondo, si mostra ottimista sulla trattativa in corso con l’imprenditore Pino Ruggieri per il futuro del club neroazzurro. "Confido in un incontro già questa settimana, sono fiducioso. Mi pare che ci siano le condizioni per poter chiudere", dichiara Gramondo. "Venerdì scorso è stata trasmessa al commercialista di riferimento tutta la documentazione richiesta riguardo alla situazione debitoria del club. Mi rendo conto che i tempi siano, ormai, abbastanza stretti, ma noi i compiti che ci erano stati richiesti li abbiamo svolti", precisa il presidente dimissionario.

Fabrizio Gramondo riferisce, inoltre, di aver comunicato a Ruggieri sulla sua mail la disponibilità a collaborare per trovare soluzioni condivise, anche prima della definizione definitiva della trattativa, che potrebbe avvenire più avanti nel tempo: "L’importante è definire prima gli accordi.

Nel caso l’accordo vada a buon fine, negli ambienti calcistici cittadini circolano già voci su un possibile ritorno sulla panchina dell’Imperia di Antonio Soda, allenatore molto legato a Ruggieri, avendo guidato in passato le sue squadre come Sanremese e Spezia, portando e guidando quest’ultima in Serie B.

«Spero di chiudere presto e di poter dare una prospettiva importante all’Imperia", precisa Gramondo. E se la trattativa non dovesse chiudersi? "Valuteremo altre opzioni", conclude l'attuale numero uno di piazza d'Armi.