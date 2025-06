Calcio, Genoa. Il ds Ottolini benedice i giovani savonesi: "Debenedetti in ritiro con la Prima Squadra, Consiglio sarà il portiere del futuro"

In una lunga intervista rilasciata al Secolo XIX, il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha iniziato a tracciare i contorni della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie A.

Il Settore Giovanile resta un punto focale per il club più antico d'Italia, come testimonia del resto l'eccellente lavoro di cernita sull'intero territorio ligure nell'arco degli ultimi anni, tanto da portare ragazzi come Ekhator, Anahor e Venturino all'esordio (con gol) in Prima Squadra.

Ad aprire la strada, anni fa, fu Stephan El Shaarawy, ma non è affatto escluso che altri elementi della nostra provincia possano presto calcare il prato del Ferraris.

Proprio Ottolini ha ribadito l'intenzione di aggregare al prossimo ritiro estivo l'attaccante scuola Finale Alessandro Debenedetti, classe 2003, reduce dalla buona stagione vissuta con i colori del Mantova.

Inoltre, proprio dopo El Shaarawy, un altro giocatore cresciuto nel Legino sta scalando rapidamente le gerarchie: stiamo parlando del portiere Leonardo Consiglio. A tal proposito il ds rossoblu è stato chiaro: «Crediamo molto in Consiglio, pensiamo che potrebbe essere il portiere del Genoa nel futuro: ha bisogno di giocare con continuità».