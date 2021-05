Calcio. Ufficiali le dimissioni di Di Latte. In panchina a Pietra Ligure la coppia Dellepiane - Curabba

Si è interrotta dopo due partite l'esperienza di Amedeo Di Latte alla guida del Campomorone Sant'Olcese.

Dopo i rumor di inizio settimana sono state formalizzate le dimissioni del tecnico di Andora dalla guida della prima squadra genovese.

A Pietra Ligure, come anticipato, ci sarà spazio per i giovani e qualche big, tra cui la bandiera Cappellano, anche per capire su quali elementi "under" poter puntare nella prossima stagione.

In panchina, al "De Vincenzi" spazio quindi alla coppia Dellepiane - Curabba.