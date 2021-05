Rugby, Tutti gli ultimi aggiornamenti dal Comitato Regionale Ligure sulla ripresa dell'attività

Sospesi da tempo tutti i Campionati FIR, e mirando ad una ripresa delle attività agonistiche, la stessa federugby ha confermato la possibilità di partecipare all’attività facoltativa, organizzata dai vari Comitati Regionali. Al momento il Comitato FIR Liguria ha già programmato, in seguito alle disponibilità comunicate dalle stesse Società, quattro giornate di gare e, ad attività avviata, i club saranno ulteriormente contattati se eventualmente interessati a continuare nel mese di luglio. Per l’attività femminile Il Comitato FIR Liguria sta provvedendo a stilare una programmazione in collaborazione con i CR limitrofi. Ad oggi per l’attività facoltativa seniores maschile i test programmati sono per la Giornata 1 per domenica 6 giugno (ore 16,00) Amatori Genova/Unione Rugby Riviera (Oval Stadium di Sant’Olcese) e Province dell’Ovest/RC Spezia (Stadio Carlini/Bollesan di Genova). Giornata 2 per domenica 20 giugno (ore 17,00) RC Spezia/Amatori Genova (Campo DenisPieroni/Spezia/Pieve). Giornata 3 (ore 17,00) RC Spezia/Province dell’Ovest (Campo DenisPieroni/Spezia/Pieve) e Union Rugby Riviera/Amatori Genova (Campo PinoValle/Baitè/Imperia).

Per gli Under 18 nella Giornata 1 programmata per domenica 6 giugno (ore 10,30) CUS Genova/Amatori Genova (Stadio Carlini/Bollesan di Genova), nella Giornata 2 (ore 10,30) per domenica 13 giugno Amatori Genova/Province dell’Ovest (Oval Stadium Sant’Olcese), Giornata 3 per domenica 20 giugno previsto il test fra Province dell’Ovest e il CUS Genova (ore 10,30) da definire sede.

Attività facoltativa anche per gli Under 16 con la Giornata 1 prevista per il sabato 5 giugno (ore 17,00) con AmatoriGenova/CUS Genova (Oval Stadium a Sant’Olcese) e con RC Spezia/Province dell’Ovest (Campo DenisPieroni/Pieve/Spezia). Giornata 2 al sabato 12 giugno ( ore 17,00) con Amatori/Union Rugby Riviera (Oval Stadium a Sant’Olcese) e CUS Genova/Province dell’Ovest (Stadio Carlini/Bollesan di Genova). Giornata 3 per domenica 20 giugno (ore 10,30) con CUS Genova/RC Spezia (Stadio Carlini/Bollesan di Genova) e Province dell’Ovest/Amatori Genova con sede da definire. Giornata 4 programmata per sabato 26 giugno (ore 17,00) con RC Spezia/Amatori Genova (Campo DenisPieroni/Pieve/Spezia) e Union Rugby Riviera/CUS Genova (Campo PinoValle/Baitè/Imperia).

Per gli Under 14 prevista nella Giornata 1 in data 5 giugno (ore 17,00) CFFS Vespe Cogoleto/Amatori Genova (Campo Marco Calcagno/Cogoleto) e Imperia/CUS Genova (Campo PinoValle/Baitè/Imperia). Giornata 2 per sabato 12 giugno con due incontri al Campo Branega di Ge/Prà(orario da definire) con Province dell’Ovest 2/Amatori Genova e Province dell’Ovest 1/ Imperia, inoltre (ore 17,00) RC Spezia/CFFS Vespe Cogoleto (Campo Denis Pieroni/Pieve/Spezia). La Giornata 3 prevede per sabato 19 giugno (ore 17,00) i test fra AmatoriGenova/RC Spezia (Oval Stadium di Sant’Olcese), CFFS Vespe Cogoleto/Province dell’Ovest 2 (Campo Marco Calcagno/Cogoleto), CUS Genova/Province dell’Ovest 1 (Stadio Carlini/Bollesan di Genova).