E' ormai abitudine, con il calendario fortemente compresso, avere almeno un anticipo il sabato pomeriggio in Serie D.

Alle 16:00 toccherà infatti al Sestri Levante e alla Castellanzese scendere in campo. I rossoblu tenteranno di puntellare il quinto posto in classifica, mentre i neroverdi lombardi dovranno tentare il colpo esterno per riagganciare il Gozzano (Seppur con due partite in più), in vetta alla graduatoria.

Livescore dalle 16:00 su Svsport.it